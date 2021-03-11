Гаврилов-Ям, Ярославская область, 11 марта, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Ярославской области три здания — одно в Гаврилов-Яме и два в селе Новом Большесельского района — получили статус объектов культурного наследия местного значения. Об это сообщает портал правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Дом для учителей и священнослужителей в Гаврилов-Яме

Памятником стал дом жилой для учителей и священнослужителей на улице Клубной в Гаврилов-Яме. Здание было построено как часть льняной мануфактуры. Два объекта в Большесельском районе — жилой дом и контора для правления, входящие в состав одного из имений графов Шереметьевых.

«Такая категория присваивается тем объектам, которые не только обладают историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, но и имеют особое значение для истории и культуры муниципального образования и его жителей», — сказал заместитель правительства области Роман Колесов.

Памятники включены в реестр объектов культурного наследия. У них определены предметы охраны и границы территорий. Теперь там можно проводить работы по реставрации.