Алжир, , 15:00 — REGNUM Посол Индонезии Калиф Акбар вручил верительные грамоты президенту Алжира, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Посол подчеркнул важность укрепления сотрудничества между двумя странами, особенно в экономическом, торговом и инвестиционном секторах.

Калиф Акбар также передал главе Алжира приветствие от президента Индонезии Джоко Видодо и всего индонезийского народа.

Поддержка Индонезией борьбы за независимость в Алжире была также озвучена на Азиатско-африканской конференции в Бандунге в 1955 году. Есть надежда, что эта историческая близость может стать прочной основой для укрепления двусторонних отношений.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун приветствовал усилия по укреплению сотрудничества между двумя странами и возможности для инвестиций Индонезии. Помимо экономики и торговли, большим потенциалом для сотрудничества обладает сельское хозяйство и религиозный туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин отмечает сегодня, 11 марта 2021 года, 78-летие.

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