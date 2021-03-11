Доха, , 15:02 — REGNUM Турции все еще необходимы системы ПВО и у нее, как у независимой страны, есть право сотрудничать в вопросе их приобретения с любой страной. Об этом 11 марта заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Дохе по итогам переговоров с главами МИД РФ и Катара Сергеем Лавровым и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Нам понадобится больше систем ПВО, и Турция как независимая страна оставляет за собой право приобрести их из разных источников», — сказал он в ответ на вопрос о том, готова ли Турция приобрести второй полк С-400 у России.

Также Чавушоглу подчеркнул, что никто не должен критиковать Турцию по данному вопросу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что новый раунд переговоров по Сирии с участием России, Турции и Катара будет проведен в Турции.