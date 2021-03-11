Калуга, , 14:59 — REGNUM В Калуге сегодня, 11 марта, состоялось заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы, председатель Совета старейшин Николай Алмазов, председатель Калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич.

Заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий в Калуге 11.03.21 Пресс-служба Городской думы Калуги

Члены комиссии одобрили кандидатуры для занесения на доску почёта «Дела и люди». Занести на доску почёта планируется двадцать калужан — представителей образования, культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, бизнеса и транспорта. Также были одобрены кандидатуры для занесения в Книгу почёта, присвоения звания «Заслуженный работник города Калуги» и «Почётный гражданин города Калуги».

«Все представленные кандидатуры — достойные и заслуженные люди, много лет трудившиеся на благо нашего города и внёсшие значительный вклад в развитие Калуги», — подчеркнул Юрий Моисеев.

Окончательно кандидатуры будут утверждены на заседании Городской думы.