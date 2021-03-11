Москва, , 14:56 — REGNUM В Минтруде РФ предложили провести эксперимент по отбору лиц, претендующих на должности в рамках государственной службы. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести с 1 апреля 2021 года по 1 августа 2021 года эксперимент по определению соответствия квалификационным требованиям для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы профессионального уровня лиц, претендующих на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, с использованием базы оценочных заданий», — говорится в проекте постановления.

Этот проект постановления, как отмечается, разработан с целью повышения эффективности системы отбора и оценки кадров, поступающих на гражданскую службу, а также гражданских служащих, проходящих гражданскую службу.

Итоговый отчёт Минтруд РФ должен представить в правительство РФ до 1 сентября 2021 года.