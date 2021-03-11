Флоренция, Италия, , 14:56 — REGNUM Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин проводит индивидуальные тренировки. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе команды.

«До вчерашнего дня Кокорин тренировался отдельно. Мы будет следить за тем, как развивается ситуация», — говорится в сообщении.

Также в клубе отметили, что пока не знают, сыграет ли Кокорин 13 марта в матче с «Беневенто». 6 марта сообщалось, что у него выявили повреждение прямой мышцы бедра левой ноги.

Напомним, Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Он провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями.

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