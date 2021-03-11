Москва, , 14:55 — REGNUM Внедрение в России цифрового рубля может затормозиться из-за недоверия граждан, а также рисков высоких комиссий по операциям юридических лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала данные ЦБ РФ о том, что первый прототип платформы для цифрового рубля могут представить уже до конца 2021 года.

«Ряд стран уже заявили о планах по использованию цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ). Так, в 2020 году стало известно о цифровом евро, были запущены проекты по тестированию цифрового юаня. Но пока еще нет системы, которая бы работала в полной мере. Поэтому трудно сказать, когда заработает цифровой рубль, а также будут ли им пользоваться граждане РФ и компании, — сказала Левашенко. — Внедрение цифрового рубля может тормозиться из-за недоверия граждан, а также рисков высоких комиссий по операциям юридических лиц. Кроме того, пока не очень понятно преимущество его использования перед обычным рублем в электронном виде».

Как подчеркнула эксперт, если бы речь шла о разрешении обращения на территории России частных криптовалют, то это бы создало некую конкуренцию между цифровым рублем и другими частными цифровыми валютами.

Напомним, как сообщалось ранее, зампред Центробанка Алексей Заботкин пообещал, что прототип платформы цифрового рубля можно будет «покрутить в руках».