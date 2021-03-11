Губкин, Белгородская область, , 15:01 — REGNUM Доследственную проверку после сюжета об аварийном состоянии многоквартирного дома в Губкине Белгородской области начали в СУ СК региона, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе ведомства.

На одном из федеральных телеканалов следователи заметили сюжет, в котором жители аварийного дома жалуются на небезопасную электропроводку, из-за возгораний которой жильцам предлагается не использовать электроприборы, отсутствие должного ремонта и другие нарушения. В многоквартирном доме проживают многодетные семьи, инвалиды, социально незащищенные категории граждан.

Следователи намерены дать правовую оценку деятельности должностных лиц управляющей компании и администрации Губкинского городского округа, отвечающих за надлежащее проведение капитального ремонта в многоквартирном доме и безопасности проживания в нем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.