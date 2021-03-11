Москва, , 14:57 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в России было продано продано 92 772 подержанных автомобиля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), что ненамного меньше, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, в феврале прошлого года на вторичном российском авторынке было реализовано 93 157 кроссоверов и внедорожников.

Среди проданных в прошлом месяце автомобилей сегмента SUV с пробегом оказались 7254 экземпляра Lada 2121 (+2,7%), 6362 единицы Chevrolet Niva (+7%), 3108 кроссоверов Toyota RAV4 (-8%), а также 2855 Renault Duster (-4%) и 2658 моделей Toyota Land Cruiser (-5,5%).

Кроме того, за отчетный период в России было перепродано 2643 экземпляра KIA Sportage (-3,6%), 2630 кроссоверов Nissan Qashqai (-9,5%), 2490 единиц Nissan X-Trail (-5%), а также 2109 Mitsubishi Outlander (-7%) и 1952 Volkswagen Tiguan (-9%).

Напомним, в феврале 2021 года в России было продано 595 новых автомобилей с кузовом пикап, что на 25,6% меньше по сравнению с февралем прошлого года.

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