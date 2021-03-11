Москва, , 14:54 — REGNUM Прогноз о том, что объем рынка e-commerce в России достигнет 7,5 трлн рублей в 2025, логичен, считает директор по развитию логистического оператора Logsis Алексей Вайсберг. Об этом он заявил ИА REGNUM 11 мата, комментируя данные аналитического отчета Digital-агентства Data Driven Agency E-Promo об исследовании российского e-commerce.

«Однако мы оцениваем динамику рынка e-commerce более осторожно — в ближайшие 5 лет темпы его роста будут увеличиваться, а после — снижаться. Возможно, к концу 2025 года российский сегмент онлайн-продаж достигнет среднемировых значений в 10% ежегодного увеличения», — отметил эксперт.

Он выделил три основных фактора роста рынка интернет-торговли: «Региональная экспансия крупных игроков рынка и логистических компаний. Аудитория, которая привыкла к онлайн-поведению, выросла и стала платежеспособной. Развитие маркетинга и технологий привели к омниканальной коммуникации с потребителем».

По его словам, следует учитывать и сдерживающие факторы развития e-commerce в России. «Так, в регионах почти не развит важный сегмент онлайн-торговли — продажи продуктов питания. Для покупателя не из города-миллионника наиболее привлекательным вариантом будет поход в обычный магазин, а все потому, что логистические решения для быстрой доставки продуктов питания в регионах отсутствуют. Второй фактор риска исходит от системы государственного регулирования. Несомненно, государство поддерживает развитие интернет-торговли. В список разрешённых к дистанционной торговле не так давно включены новые категории товаров: алкоголь, ювелирные изделия, лекарственные препараты. Но, очевидно, что неожиданности возможны, хотя конкретики в данном направлении нет», — пояснил Вайсберг.

Он также обратил внимание на важнейший общемировой тренд рынка — глобализацию. «Небольших нишевых игроков будет становиться меньше, многие проекты не выдержат конкуренции с маркетплейсами ни в части маркетинговых возможностей, ни в стоимости услуг логистики, ни в ценовой и ассортиментной политике. Уже сегодня проще и удобнее заказать любой, даже уникальный товар, на торговой площадке, воспользовавшись кэшбэком и бесплатной доставкой, которую не сможет предложить небольшой нишевый магазин. Значит, конкуренция сместится в другое пространство: контент, сервис, дополнительные услуги и тому подобное», — считает эксперт.

Ещё одним трендом он назвал сервис как основной инструмент конкуренции. Удобный возврат товара, срочная доставка, точная доставка ко времени, доставка плюс сборка/установка мебели, техники. Это задачи не сегодняшнего дня, но уже недалекого будущего.

«Важнейшее темное пятно прогнозирования — возможность появления на рынке нового крупного игрока. С огромным бюджетом, амбициями, профессиональной командой. Рынок электронной коммерции вырос и сегодня интересен крупному бизнесу как перспективный объект для инвестиций. Новый «монстр», который неожиданно окажется самым крупным игроком и переделает рынок под себя, способен сегодня появиться буквально на пустом месте. Вероятность такого события я считаю сильно отличной от нуля, ее необходимо также учитывать», — добавил Вайсберг.