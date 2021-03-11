Москва, , 14:54 — REGNUM После отмены в России программы льготного ипотечного кредитования рынок недвижимости пострадает, но несущественно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила доцент кафедры менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Наталия Рогожина. Так она прокомментировала высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготную ипотеку надо сохранить только в 24 регионах.

«Как показал 2020 год, льготная ипотека способствовала значительному росту цен на недвижимость в Москве и в некоторых других регионах в силу того, что предложений было не так много, а спрос повысился, — сказала Рогожина. — Поэтому ограничение программы льготной ипотеки в виде ее сохранения в отобранных регионах, где не наблюдается такого роста цен, конечно, смягчит ситуацию на рынке. При этом важно, чтобы в регионах, где программа останется, предложение на рынке новостроек было в достатке, иначе ситуация с ростом цен в ответ на рост спроса может повториться».

Как полагает Рогожина, после отмены программы льготного ипотечного кредитования рынок пострадает несущественно.

«В самом начале спрос затормозится, но с ростом предложения, о котором уже сейчас говорят участники рынка, ситуация стабилизируется, — считает экономист. — У банков достаточно предложений, в том числе таких, в рамках которых процентные ставки по ипотеке частично субсидируются застройщиками. То есть даже после отмены программы найти в новостройках недорогие, доступные населению кредитные продукты будет возможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в случае завершения программы льготной ипотеки цены на российском рынке недвижимости, вероятнее всего, стабилизируются, однако ожидать их падения не следует.

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