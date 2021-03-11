Петрозаводск, , 15:02 — REGNUM Финские специалисты-сейсмологи зафиксировали два «землетрясения» в приграничном российском регионе. Оба толчка, магнитудой 1,4 и 1,7 балла в эпицентре, были отмечены в двух районах Карелии. Об этом 11 марта сообщает издание «Республика».

Как выяснилось, «землетрясение» было отмечено в Лахденпохском и Питкярантском районах. Время и место колебаний совпало с проведением взрывных работ на карьерах, расположенных на территории региона.

«Сейсмические события зарегистрировали сейсмологи Университета Хельсинки и ученые Карельской академии наук, которые подтвердили, что подземные толчки имеют техногенную природу», — уточняет издание.