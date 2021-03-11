Москва, , 14:52 — REGNUM Возможные меры, которые принимает Роскомнадзор в отношении социальной сети Twitter, вряд ли должны беспокоить пользователей, считает адвокат Владимир Постанюк.

Он прокомментировал замедление работы социальной сети в РФ и перспективы возможной блокировки.

«В соответствии с российским законодательством, социальные сети обязаны блокировать нежелательный контент, удаляя страницы с порнографией, призывами к суицидам несовершеннолетних, рекламой наркотических веществ. Если соцсеть не убирает подобный контент, она рискует столкнуться с проблемами, в том числе с блокировкой или отдельных страниц, или всей социальной сети. Социальная сеть Twitter, согласно информации Роскомнадзора, с 2017 года получает предписания об удалении нежелательного контента. Однако следовать этим предписаниям Twitter не спешит. Именно отсутствие должной реакции на требования ведомства и может стать причиной блокировки», — сказал адвокат.

По его мнению, маловероятно, что работу Twitter полностью остановят в России.

«К тому же, грамотные пользователи Сети прекрасно могут обходить блокировки Роскомнадзора, используя соответствующие программы. Но важен сам факт возможного формального запрета Twitter: государству необходимо продемонстрировать готовность и способность контролировать онлайн-пространство, а также очистить онлайн-пространство от конкурентов российских социальных сетей, которые гораздо в большей степени подконтрольны Роскомнадзору и спецслужбам. Впрочем, как показала практика мессенджера Telegram, никаких серьезных реальных последствий блокировка не несет. Так что российские пользователи Twitter скорее могут быть спокойными за свои аккаунты и за возможность выходить в привычную социальную сеть. В российском законодательстве не предусмотрена ответственность за посещение блокированных Роскомнадзором сайтов, а также за наличие аккаунтов в блокированных соцсетях», — отметил Постанюк.

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