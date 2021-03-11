Самара, , 14:55 — REGNUM Карантин по бешенству животных введен в деревне Самарской области. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на сайте областного правительства.

Согласно документу, ограничительные мероприятия вводятся в Старое Афонькино Шенталинского района. Там, на территории личного подсобного хозяйства был обнаружен очаг по бешенству животных.

Сообщается, что на данной территории запрещается лечение животных, карантинную территорию нельзя посещать посторонним лицам. Также запрещается ввозить и вывозить животных. Введены и другие ограничения.

Отмечается, что карантин отменят через 60 календарных дней после убоя последнего больного бешенством животного.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что карантин по бешенству животных был также введен в селах Челно-Вершины и Хворостянки Самарской области.

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