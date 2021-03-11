Майкоп, , 14:52 — REGNUM В Адыгее семьям с детьми будут предоставлять земельные участки для строительства жилья не в «чистом поле», а в местности, уже обеспеченной инженерной инфраструктурой. На эти цели в 2021 году будет выделено более 490 млн рублей. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен.

«Практика показывает, что там, где земельные участки обеспечены инфраструктурой, темпы строительства значительно выше. Объем бюджетных ассигнований по этим мероприятиям составляет 490,6 млн рублей», — цитирует министра ТАСС.

По словам главы минэкономики Адыгеи, процесс обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для строительства жилья многодетным семьям, был начат уже в прошлом году.