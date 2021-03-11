Ташкент, , 14:51 — REGNUM Правление Центрального банка Узбекистана сохранило основную ставку на уровне 14%, сообщили 11 марта в пресс-службе финансового регулятора.

Отмечается, что решение принято для поддержания действующего курса денежно-кредитной политики. Центробанк планирует снизить уровень инфляции по итогам 2021 года до 10%.

В финансовом регуляторе отметили, что по итогам января-февраля 2021 года большинство отраслей экономики Узбекистана показали положительные темпы роста. Однако многие показатели не достигли докризисного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—февраля 2021 года инфляция в Узбекистане составила 1,7%. В годовом выражении это значение составило 11,4%.

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