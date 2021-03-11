Доха, , 14:51 — REGNUM Вопрос вакцинации сирийского населения от коронавируса требует первостепенного внимания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД РФ, Турции и Катара по итогам обсуждения процесса урегулирования в Сирии, которое состоялось 11 марта в Дохе.

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Министры иностранных дел России, Турции и Катара Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани «призвали ООН и её агентства, в частности Всемирную организацию здравоохранения, уделить первостепенное внимание вопросу вакцинации в Сирии, в том числе в рамках инициативы COVAX», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД трёх названных стран заявили, что нелегитимные односторонние западные санкции против Сирии мешают оказывать этой стране неотложную гуманитарную помощь.

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