Доха, , 14:51 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дохе (Катар), не сыграв ни одного матча. Его соперник по ¼ финала, Мартон Фучович, снялся с соревнований.

Представитель Венгрии провёл на турнире два матча — против сербского теннисиста Душана Лайовича и соперника из ЮАР Ллойда Джорджа Харриса. После этого он отказался выходить на корт из-за травмы.

Таким образом, Рублёв прошёл в полуфинал без борьбы. Примечательно, что он пока не сыграл на турнире ни одного матча. Он пропускал первый круг из-за высокого номера посева, а перед вторым кругом соперник Ришар Гаске снялся с турнира.

В полуфинале Рублёв сыграет с победителем матча между Домиником Тимом (Австрия) и Роберто Баутистой-Агутом (Испания).

Рублёв является действующим победителем турнира в Дохе. В 2020 году он победил в финале француза Корентена Муте.