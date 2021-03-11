Саратов, , 15:11 — REGNUM В Саратове и во всех районах Саратовской агломерации (Саратовский, Татищевский, Энгельсский) начала работать новая единая диспетчерская служба скорой помощи. Звонки принимают 48 специалистов.

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С помощью новой службы прием заявок станет централизованным и позволит операвно направлять пациентов в медучреждения вне зависимости от их территориальной принадлежности.

Помещение для нового диспетчерского центра расширили и реконструировали, закупили современную технику, организовали комнату отдыха персонала. Отдельное помещение отведено для штаба, который будет работать во время чрезвычайных ситуаций. Здесь установили электронное табло, демонстрирующее местонахождение автомобилей скорой помощи. Выездные бригады медиков укомплектовали специальными планшетами, которые предоставляют актуальные сведения и коммуницируют с диспетчерами. По мнению министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, система будет внедряться, но пандемия пока продолжит оказывать влияние на этот процесс. Отслеживать и отлаживать работу системы будут еще 3−4 месяца, добавил глава облминздрава.

ИА REGNUM напоминает, о грядущих больших переменах в сфере здравоохранения Саратовской области министр Олег Костин заявлял еще летом 2020 года. Из-за пустующих больничных корпусов и нехватки кадров планировали объединять больницы и роддома. Так, станция скорой помощи в Балакове объединиться с местной городской клинической больницей. Слияние ожидает и городские поликлиники №1 и №2 в этом же городе. Районная поликлиника станет головной организацией и объединится с детской. В Саратове под общим руководством заработают областной клинический кардиодиспансер и городская больница №12. Слияние произойдет между организациями скорой помощи и центром медицины катастроф, медицинских организаций районов города, перинатального центра и клинического перинатального центра области.

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