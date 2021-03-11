Сеул, , 14:59 — REGNUM Концентрация мелкодисперсных частиц в воздухе в столичном регионе Южной Кореи второй день подряд превышает 50 ㎍/㎥. В связи с этим с 11 марта в Сеуле, провинции Кёнгидо и Инчхоне вступают в силу специальные меры по снижению уровня микропыли в воздухе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Согласно принятым мерам, эксплуатация транспортных средств с высоким уровнем выбросов (пятым) запрещена с 06:00 до 21:00 по местному времени. Нарушителям грозит штраф в размере 100 тыс. вон (~$88).

Кроме того, с 11 марта приостановлена работа 21 угольной электростанции, а предельная мощность остальных — снижена до 80%.

Жителям страны также рекомендовано ограничить время пребывания на улице и воздержаться от активных физических нагрузок на открытом воздухе.