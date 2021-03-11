Киев, , 14:53 — REGNUM Сотрудники полиции пресекли деятельность преступного сообщества, орудовавшего в Киеве. Об этом сообщила 11 марта пресс-служба Национальной полиции города.

В сообщении отмечается, что в ходе обысков у подозреваемых изъяли несколько килограммов каннабиса, таблетки экстази, амфетамин и кокаин, устройства для фасовки, упаковки и употребления наркотиков, а также 250 тысяч гривен или примерно $9 тыс.

Задержанным предъявили официальные обвинения. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали женщину, подозреваемую в организации «интернет-магазина» наркотиков. В ходе обысков у неё изъяли партию наркотиков на общую сумму более 1 млн гривен или $36 тыс.

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