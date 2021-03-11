Пермь, , 14:47 — REGNUM Авиакомпании получили от Росавиации допуски на осуществление авиаперевозок из Перми в шесть стран: Египет, ОАЭ, Киргизию. Узбекистан, Иорданию, Таджикистан.

«Уральским авиалиниям» разрешено совершать регулярные на регулярные рейсы в Каир (трижды в неделю) и в Шаржу (трижды в неделю). Авиакомпанию получила допуск на полеты по этому направлению только на период зимнего сезона 2020/2021 (до 28 марта).

Кроме того, «Уральские авиалинии» могут совершать рейсы в киргизские города Тамчи и Ош, города Таджикистана — Куляб и Курган-Тюбе, а также в восемь городов Узбекистана — Карши, Бухару, Самарканд, Фергану, Нукус, Наманган, Навои и Ургенч.

Авиакомпания Nordwind Airlines имеет право на чартерные рейсы в летний сезон (29 марта — 24 октября) по маршруту Пермь — Акаба.

В Росавиации подчеркнули, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе ведомства. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.