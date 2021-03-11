Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Южный фасад Казанского кафедрального собора в центре Петербурга отреставрируют за 76,8 млн рублей. Это следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

Казанский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры объявила два тендера, разбив реставрацию на два этапа. Первый обойдется в 39,5 млн рублей, второй — в 37,3 млн рублей. Все работы необходимо завершить до 10 ноября 2021 года.

На втором этапе, в частности, подрядчик должен будет окрасить масляной краской поверхности, ранее очищенные от старой краски и отштукатуренные, помыть стекла, накрыть фасады известкой, загерметизировать швы облицовки свинцом, воссоздать резьбу по туфу с тесаной фактурой и прочее.