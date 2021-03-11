Северодвинск, Архангельская область, , 14:46 — REGNUM Вооружённый мужчина, который захватил и почти два часа удерживал заложницу в Северодвинске, сдался полиции. Об этом 11 марта сообщил источник в правоохранительных органах.

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Нападавшего вывели из здания и увезли полицейском автомобиле. Во время операции никто не пострадал, сообщил собеседник РИА Новости.

В настоящее время здание оцеплено. На месте происшествия работают представители спецподразделений.

Добавим, что, как заявил сам мужчина, его преследуют коллекторы с целью взыскать крупную сумму денег. Он требовал от них прекратить преследование, в этом случае обещал что, заложница не пострадает.

О состоянии захваченной в заложницы женщины пока ничего неизвестно, но она жива.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине дня 11 марта в Северодвинске вооружённый мужчина взял в заложники сотрудницу центра выдачи микрозаймов «Деньги в руки». По предварительным данным, он является должником фирмы.