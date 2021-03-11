Минск, , 14:51 — REGNUM Военным Белоруссии придется защищать свою страну изнутри, и они должны быть к этому готовы. Об этом 11 марта сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая кадровые решения о назначениях в силовых структурах, его слова приводит агентство БелТА.

«Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Войны сегодня приобретают иной характер», — сказал он.

Также белорусский лидер отметил, что, по его мнению, теперь из-за изменившейся обстановки никто не будет наступать на Белоруссию группировками, как это было в 1941 году, так как такое наступления было был очень явным и означало бы начало третьей мировой войны.

«Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали», — указал Лукашенко.

Кроме этого, президент Белоруссии добавил, что теперь, как он считает, такого рода попытки подрыва ситуации в стране будут продолжаться.

«Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы», — также подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил начальником генерального штаба вооруженных сил — первым заместителем министра обороны страны Виктора Гулевича.