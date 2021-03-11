Варшава, , 14:45 — REGNUM В Польше гораздо «больше свободы, чем на Западе». Об этом заявил 11 марта министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в эфире телеканала TVP Info.

«Я не понимаю, когда в Западной Европе говорят о проблемах свободы и демократии в Польше. У нас гораздо больше свободы — у нас можно критиковать всех, в том числе и представителей меньшинств. Там же политкорректность не позволяет людям говорить то, что они думают», — заявил Чарнек.

Его выступление было посвящено заседанию Европейского парламента, которое состоялось 10 марта. В рамках данного мероприятия были проведены дебаты, на которых осуждалась политика Польши, Венгрии и Словакии по «ограничению свободы слова».

«На Западе уже давно ужасные условия для большинства населения в плане свободы слова. Там диктатура меньшинств вместо демократии. Представителей меньшинств критиковать там чревато сломанной карьерой и наказаниями. Запрет на критику — это разве не ограничение свободы слова?», — заключил Чарнек.