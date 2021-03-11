Париж, , 14:41 — REGNUM Авиакомпания Air France начала эксперимент по использованию «цифрового санитарного пропуска» на своих маршрутах. По словам министра транспорта Франции Жан-Батиста Джеббари, в будущем такая система может применяться для контроля путешествий по воздуху Об этом 11 марта сообщает Ouest-France.

Джеббари рассказал, что цифровой санитарный пропуск, который Air France испытает на своих маршрутах из Парижа в Гваделупу и Мартинику, может быть прообразом документа, необходимого для путешествий.

Жан-Батиста Джеббари «Это может быть прообразом, во всяком случае, это эксперимент, который возможно в будущем станет проездным для путешественников или санитарным пропуском».

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