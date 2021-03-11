Калуга, , 15:27 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 11 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Кировского района 1938 года рождения и житель Юхновского района 1945 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 271 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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