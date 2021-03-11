Махачкала, , 14:40 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело о насилии сексуального характера в отношении детей. В помещении салона красоты 47-летний мужчина совершил «действия сексуального характера в отношении двоих мальчиков», сообщили 11 марта в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Инцидент произошел в городе Махачкале 6 марта. Дети в возрасте девяти и десяти лет пришли подстричься в парикмахерскую. А после похода, как пишут в дагестанском сегменте соцсетей, пожаловались родителям на домогательства взрослого мужчины. Родители обратились с заявлением в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.

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