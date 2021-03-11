Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM Жительница Карпинска Свердловской области Юлия, которая несколько месяцев держала свою новорождённую дочь в шкафу, признана вменяемой. Об этом пишут СМИ.

Как пишет Е1.ru, теперь женщина может предстанет перед судом. Её обвиняют в покушении на убийство. Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков отмечает, что родительских прав на девочку гражданку, скорее всего, не лишат, и не исключено, что ребёнок будет с ней после осуждения к лишению свободы. «Для таких случаев в шестой женской колонии в Нижнем Тагиле есть Дом ребенка. Но вариантов развития здесь множество и нужно дождаться решения суда», — цитирует его издание.

Как сообщало ИА REGNUM, девочку в шкафу обнаружили подруги женщины, которые были у неё в гостях. К настоящему времени жизнь ребёнка вне опасности.