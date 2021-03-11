Тирасполь, , 14:41 — REGNUM Глава Приднестровья Вадим Красносельский в ходе совещания Оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса распорядился с 13 марта приостановить деятельность ряда учреждений. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Сообщается, что временно будет запрещена деятельность спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования, кинотеатров, различных клубов и учреждений культуры.

«Чем меньше будет контактов, тем меньше людей попадет в эту пирамиду заболеваемости. Погасив очередную вспышку, мы сможем вновь постепенно оживлять жизнедеятельность общества», — сказал Красносельский.

Он также сообщил, что с 12 марта в республике начнется вакцинация населения от COVID-19. В первую очередь прививки будут делать медикам. Тем, кто пройдет курс вакцинации, выдадут соответствующие сертификаты.

Стоит отметить, что в Приднестровье в течение двух последних недель ухудшается эпидемиологическая обстановка. В республике начали создавать в больницах дополнительные места для пациентов с COVID-19.

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