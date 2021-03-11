Москва, , 14:37 — REGNUM Заявления представителей органов власти Японии о спорных так называемых «северных территориях» раздаются периодично. Часто такие выкрики делают неадекватные политики и политологи, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Призыв перекрыть проливы между материковой Россией и островами Курильской гряды — это очень большой ляп в карьере, признак необразованности, слабого понимания географии и истории.

На такие выкрики не стоит обращать внимания. Некоторые политические силы в разных странах мира сегодня на фоне экономического давления Запада на Россию пытаются безуспешно добавить свои пять копеек.

Это всё бесполезно, потому что состояние России после распада СССР и сегодня — это две колоссальные разницы. Россия сегодня — пятая экономика мира, страна с героической историей. Никакое давление на нее не повлияет.

Для профилактики новых бездумных выкриков со стороны агрессивных японских политиков стоило бы всему миру напомнить о бесчинствах во время Второй мировой войны.

Погрузить эту страну в негативную тональность в международных СМИ не составит труда: о «светлом» японском военном прошлом помнят корейцы, китайцы и, конечно, народы бывшего СССР», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководству Японии следует показать «готовность» заблокировать проливы между материковой Россией и южными Курилами, заявил японский политолог Акио Каватао.

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