Киев, , 14:34 — REGNUM Ускорение потребительской инфляции на Украине до 7,5% в годовом измерении прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов питания и топлива.

Об этом говорится в комментарии национального банка Украины, обнародованном сегодня, 11 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает регулятор, ускорение цен на обработанные продовольственные товары объясняется дальнейшим переносом эффектов от низких прошлогодних урожаев на Украине и в мире — в частности, продолжило стремительно дорожать подсолнечное масло, а также продукты его переработки.

Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 9,7% в годовом измерении. В нацбанке поясняют, что вследствие сокращения производства и увеличения стоимости кормов значительно подорожало мясо, в первую очередь курятина и говядина, а также молоко и яйца. Кроме того, из-за высоких мировых цен и плохих урожаев сахарной свеклы и пшеницы ощутимо подорожали сахар и мука, из-за сокращения запасов быстрее дорожали яблоки, а цены на бананы возобновили рост вслед за ростом импортных цен из-за неурожая в основных странах-производителях.

Нацбанк отмечает, что темпы удорожания непродовольственных товаров по итогам февраля остались на уровне предыдущего месяца, а темпы роста стоимости услуг незначительно ускорились.

ИА REGNUM напоминает, что потребительская инфляция на Украине в годовом выражении (февраль 2021 года по сравнению с февралем 2020 года) составила 7,5%, что значительно больше запланированных показателей. 4 марта национальный банк Украины решил впервые за долгий период повысить учетную ставку — до 6,5% годовых, ради «постепенного возвращения инфляции к цели в 5%».