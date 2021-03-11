Калуга, , 15:25 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 95 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 11 марта. Днём ранее, 10 марта, в регионе был зарегистрирован 91 случай.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 869 человек, 1972 человека находятся на лечении, 28 тыс. 626 человек выздоровели, 271 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (395), в Обнинске (160), Боровском (121) и Малоярославецком (117) районах.

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