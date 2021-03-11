Берлин, 11 марта 2021, 14:36 — REGNUM В сети появились снимки закамуфлированного прототипа BMW M3 Touring 2022 модельного года. Фотографии размещены на сайте Carscoops.

Прототип BMW M3 Touring 2022 модельного года
Прототип BMW M3 Touring 2022 модельного года
Carscoops

Автомобиль на снимке в кузове универсал покрыт камуфляжной плёнкой с чёрно-белым рисунком, однако ожидается, что значительных изменений в обновлённой модели не будет. Отмечается, что рестайлинговый BMW M3 Touring ранее уже был замечен на трассе Нюрбургринг.

В движение универсал будет приводить трёхлитровый мотор V6 производительностью 473 л. с. При этом в исполнении Competition максимальная мощность авто составит 503 л. с.

Продажи модели начнутся не ранее 2022 года.

Ранее немецкая тюнинговая компания Manhart представила более производительную версию моделей BMW M3 и M4 в кузовах G80/G82. После доработки максимальная мощность этих автомобилей составила 620 «лошадей».

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