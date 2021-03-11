Берлин, 11 марта, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В сети появились снимки закамуфлированного прототипа BMW M3 Touring 2022 модельного года. Фотографии размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Прототип BMW M3 Touring 2022 модельного года

Автомобиль на снимке в кузове универсал покрыт камуфляжной плёнкой с чёрно-белым рисунком, однако ожидается, что значительных изменений в обновлённой модели не будет. Отмечается, что рестайлинговый BMW M3 Touring ранее уже был замечен на трассе Нюрбургринг.

В движение универсал будет приводить трёхлитровый мотор V6 производительностью 473 л. с. При этом в исполнении Competition максимальная мощность авто составит 503 л. с.

Продажи модели начнутся не ранее 2022 года.

Ранее немецкая тюнинговая компания Manhart представила более производительную версию моделей BMW M3 и M4 в кузовах G80/G82. После доработки максимальная мощность этих автомобилей составила 620 «лошадей».

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