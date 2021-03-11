Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Крупнейшая в Петербурге сеть пансионатов для пожилых людей «Опека» до конца марта выселит 620 пожилых горожан в связи с недостатком финансирования. Так руководство объясняет свое решение, вокруг которого уже разгорелся скандал.

Речь идет о 100 млн рублей компенсации, которые пансионат ждал от городского бюджета, но так и не получил.

Партия «Коммунисты России» уже призвала губернатора Александра Беглова срочно национализировать частное предприятие.

«Решение о выселении стариков ставит жизни всех этих людей преклонного возраста под прямую угрозу. Стресс, перегрузки физические — все мы понимаем, что это может привести, особенно в период продолжающейся эпидемии, к фатальным последствиям. Поэтому Смольный должен из всех вариантов решения проблемы выбрать самое простое и наименее тревожащее покой самих постояльцев пансионата — национализировать частный пансионат, поскольку владельцы своими решениями создают прямую угрозу для жизни и здоровья сотен пожилых людей!» — заявил лидер партии Сергей Малинкович.

Он также оповестил, что с коллегами направит информацию о ситуации президенту Владимиру Путину.

Между тем ранее родственники постояльцев «Опеки» и сами писали коллективное обращение, только губернатору Беглову. Они указывали, что средний возраст проживающих — 83 года, среди них есть ветераны Великой Отечественной войны и блокадники.

«Неужели они не заслужили достойную старость в комфортных условиях, получая качественное обслуживание? Болезни наших мам и пап в основном очень тяжелые, этот пансионат стал настоящим спасением для нас, ведь мы продолжаем работать и не можем постоянно находиться рядом с ними, а также не обладаем медицинскими компетенциями», — писали они.

Родственники убеждены, что городской бюджет не доплатил положенные пансионату 100 млн рублей, перекинув на другие статьи расходов в разгар коронавирусного кризиса, это объяснение повторяет и основатель «Опеки» Алексей Маврин.

По его словам, в 2020 году сеть пансионатов недосчиталась половины заявленной суммы затрат: в организации исходили из 3000 рублей за содержание одного человека в день, но получили 1500 рублей.

«Сочли затраты необоснованными. Не очень понятно, что комитет компенсирует, а что нет», — цитирует Маврина издание «Фонтанка».

Так как постановление о бюджетных ассигнованиях на 2021 год еще не готово, он опасается, что уже к концу апреля «Опека» уйдет в минус на 50 млн рублей и вскоре обанкротится. Поэтому Маврин решил вывести пансионат из городского реестра негосударственных поставщиков социальных услуг, «чтобы спасти компанию и людей».

В городском комитете по социальной политике организовали консультации родственников выселяемых пенсионеров «по вопросам перевода граждан в иные организации социального обслуживания Санкт‑Петербурга».

По этой теме можно обратиться по телефонам: 576−24−66, 576−26−39, 576−25−48, а также по электронной почте: yavorskiy@ksp.gov.spb.ru, shitova@ksp.gov.spb.ru, minkova@ksp.gov.spb.ru.

Комитет также будет принимать недовольных лично в «Невской Ратуше» на Новгородской улице, 20, с 16:00 до 20:00 еженедельно по вторникам и четвергам. Первый прием проведут уже сегодня, 11 марта.