Доха, , 14:33 — REGNUM Россия не конкурирует ни с Катаром, ни с другими государствами в процессе урегулирования в Афганистане. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 марта на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Катара Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Лавров подчеркнул, что в скорейшем прекращении афганского конфликта заинтересованы все три государства. Этот конфликт являет собой последствия демократизации, которую пытаются провести нерегиональные страны.

«Мы здесь не соперничаем ни с Катаром, ни с кем бы то ни было ещё. Мы не выступаем здесь с позиции, которую можно сделать предметом какой-то ревности», — сказал глава российского МИД.

Он назвал упрёки в адрес Дохи в желании тянуть на себя одеяло следующими «ущербной логике». Так называемая тройка Россия — США — КНР инициировала встречу в Москве для продолжения переговоров с более конструктивных позиций. К переговорам присоединятся Пакистан и афганские стороны, это будут неформальные, свободные дискуссии и доверительные разговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия пригласила Китай, США и Пакистан на консультации по мирному урегулированию в Афганистане. Также приглашены представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Консультации пройдут в Москве 18 марта.

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