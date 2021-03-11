Тюмень, , 14:31 — REGNUM В Тюмени управление Роспотребнадзора готово подать групповой иск по отмененному концерту уругвайской артистки Наталии Орейро. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Организатором концерта является ООО «Гамаюн». Концерт должен был состояться в марте 2020 года и был отменён, но деньги зрителям не вернули. Роспотребнадзор готов обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы потребителей.

Тюменцам для участия в групповом иске необходимо написать заявление о судебной защите на имя руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо и приложить купленные билеты.