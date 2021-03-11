Доха, , 14:31 — REGNUM Россия пригласила Катар принять участие в консультациях расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, проведение которых намечено на 18 марта в Москве. Об этом 11 марта в ходе совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу сообщил вице-премьер, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

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«Наши российские друзья пригласили представителей Катара для участия на предстоящей встрече», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Министерство иностранных дел РФ подтвердило планы проведения мирной конференции по Афганистану в Москве 18 марта.

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Известно, что на мероприятие приглашены президент Афганистана Ашраф Гани и председатель Высшего совета по национальному примирению (ВСНП) Афганистана Абдулла Абдулла. Кроме того, приглашения с предложением участвовать в консультациях расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане направлены Китаю, США и Пакистану, также представителям движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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