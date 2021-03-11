Доха, , 14:35 — REGNUM Новый раунд переговоров по Сирии с участием России, Турции и Катара будет проведен в Турции. Об этом 11 марта сообщил на пресс-конференции в Дохе турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своими российским и катарским коллегами.

Как отметил глава МИД Турции, в ходе переговоров министры иностранных дел трех стран решили продолжать их в таком формате регулярно.

«Мы также договорились провести следующую встречу министров иностранных дел в Турции, а затем аналогичная встреча пройдет в России», — добавил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, Катар и Турция указали на важность оказания неотложной гуманитарной помощи Сирии, чему препятствуют нелегитимные односторонние западные ограничительные меры.