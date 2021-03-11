Брянск, , 14:37 — REGNUM Самодельное оружие испытывал на улице 33-летний житель села Гобики Рогнединского района Брянской области. Мужчина выстрелами пугал собак, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Громкие хлопки, похожие на выстрелы, неоднократно слышали на улице жители села. Очевидцы позвонили в полицию. Оперативники установили подозреваемого и обнаружили у него в гараже предмет, конструктивно схожий с пистолетом. По словам ранее судимого мужчины, он самостоятельно изготовил оружие из металлических трубок, в качестве патронов использовал строительные гвозди. Громкими выстрелами он пугал собак.

Самодельное оружие изъято. В отношении злоумышленника возбуждены два уголовных дела.