Варшава, , 14:28 — REGNUM Сотрудники Польской таможенно-налоговой службы утром 11 марта предотвратили контрабанду 650 тысяч пачек сигарет, которые хотели провезти в Польшу из Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio.

Контрабанда была выявлена на пограничном белорусско-польском переходе в Кузнице. Стоимость конфискованных сигарет превышает 9,5 миллионов злотых (около 2,5 миллионов долларов США).

Отмечается, что польские таможенники осмотрели грузовик, который по декларации должен был перевозить гвозди. Однако вместо заявленных товаров в трейлере были контрабандные сигареты. В Службе подсчитали, что, если бы цель контрабандистов была достигнута, и сигареты вышли бы на польский рынок, убытки Варшавы могли бы составить 15 миллионов злотых (около 3,9 миллионов долларов).

В отношении белорусского водителя-дальнобойщика, подозреваемого в попытке провести запрещенную продукцию, начато расследование. Он был арестован польскими правоохранителями на три месяца. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.