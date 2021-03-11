Токио, , 14:34 — REGNUM Посол Южной Кореи в Японии Кан Чхан Иль встретится в ближайшее время с пострадавшими от землетрясения, произошедшего 11 марта 2011 года у восточного побережья острова Хонсю. Об этом сообщает News1 со ссылкой на видео обращение посла.

В обращении, опубликованном на сайте посольства Южной Кореи, посол отметил, что будучи близким соседом Японии Южная Корея чувствует «её боль как собственную».

Он выразил соболезнования семьям погибших, а также глубочайшее уважение правительству Японии и жителям региона Токоху, приложивших немало усилий для восстановления территорий. Посол также выразил желание посетить данный регион как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

Кан Чхан Иль напомнил о прозвучавшем 1 марта призыве президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сесть за стол переговоров с правительством Японии «в любое время». Он также подчеркнул, что в Сеуле искренне надеются на то, что японское правительство даст положительный ответ на призыв южнокорейского лидера.

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