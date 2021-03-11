Киев, , 14:25 — REGNUM По итогам 2020 год украинская госкомпания «Энергоатом», являющаяся оператором всех АЭС страны, получила чистый убыток на сумму 4,8 млрд гривен.

Об этом сообщают 11 марта украинские СМИ со ссылкой отчет о выполнении показателей финансового плана государственного предприятия, который проанализировалаэкспертная организация StateWatch.

При этом, согласно источнику, по финансовому плану компания должна была закончить год с прибылью в сумме 1,6 млрд гривен.

В материале отмечается, что убытки «Энергоатома» в прошлом году могли быть и больше, но в последнем квартале госкомпания несколько улучшила собственный финансовый результат. По итогам трех кварталов прошлого года сумма чистого убытка достигла 5,3 млрд грн.

Также в отчете говорится, что по итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на «Энергоатоме» составило 33 816 человек, а среднемесячная заработная плата рядового работника — порядка 31,9 тыс. грн (около 1,2 тыс. долларов).

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году блоки АЭС Украины существенно больше плановых показателей находились в ремонте, поэтому для удержания энергетического баланса ТЭС страны были вынуждены сжигать гораздо больше угля, что в итоге привело к кризисной ситуации в энергетике в январе-феврале.

Также в январе десятки украинских предприятий обратились к премьер-министру УкраиныДенису Шмыгалюи исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко с письмами о критической ситуации в атомной энергетике из-за накопившихся долгов.