Ставрополь, , 14:25 — REGNUM На Северном Кавказе средняя заработная плата в 2020 году выросла, но все равно оказалась ниже средней по стране. В среднем рост реальной зарплаты составил 3,7%. Больше всего темпы роста оказались в Карачаево-Черкесии — 7,1%, пишет РБК, основываясь на данных Северо-Кавказстата.

Несмотря на эти цифры, в Карачаево-Черкесии номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2020 году оказалась не столь высока — всего 29,9 тыс. рублей, при том, что среднероссийский показатель составляет около 49,5 тыс. рублей.

В конце списка российских регионов по номинальной начисленной зарплате оказались и другие субъекты СКФО. В Чечне, которая замыкает этот список, этот показатель составил 29,6 тыс. рублей. В Кабардино-Балкариии — 29,9 тыс. рублей, в Ингушетии и Дагестане — 30,1 тыс. рублей, в Северной Осетии — 30,5 тыс. рублей. Лидером по номинальной зарплате оказался Ставропольский край — 33,7 тыс. рублей.

При этом наибольший рост средней зарплаты по округу зафиксирован, кроме Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии — на 5,8% по сравнению с 2019 годом. А наименьшие темпы роста — в Ставропольском крае — 2,8%.

Читайте также: Самая низкая средняя зарплата в России зафиксирована в Карачаево-Черкесии