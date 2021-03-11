Ташкент, , 14:24 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали представители агентства Узбекистана по делам молодежи и автошколы «Ватанпарвар» («Патриот»), пишет газета «Халк сузи» («Народное слово»).

Документ позволит молодым людям из малообеспеченных семей бесплатно пройти курсы на водительские права категорий B и C. Бесплатное обучение вводится с 1 апреля 2021 года. Обучение смогут пройти граждане, внесенные в «железную тетрадь» и «молодежный тетрадь».

Отметим, «железная тетрадь» — это специальный формат учета граждан, оставшихся во время карантина без работы и нуждающиеся в социальной защите. Списки формируется в рамках каждой махалли (орган самоуправления граждан).