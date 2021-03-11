Москва, , 14:24 — REGNUM В случае завершения программы льготной ипотеки цены на российском рынке недвижимости, вероятнее всего, стабилизируются, однако ожидать их падения не следует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготную ипотеку надо сохранить только в 24 регионах России.

«Говорить о необходимости отмены льготной ипотеки эксперты и аналитики начали с осени 2020 года, когда произошел рост стоимости жилья как на вторичном, так и на первичном рынках. Этому способствовала низкая ипотечная ставка, а также курс доллара и евро. В тех регионах, где льготную ипотеку отменят, рост цен, вероятнее всего, приостановится, — сказала Седова. — Для 24 регионов, названных ЦБ, действительно целесообразно сохранить льготную ипотеку, так как, во-первых, там до настоящего момента произошло не столь стремительное подорожание стоимости квадратного метра, как в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и в других регионах. А во-вторых, для перечисленных регионов характерен невысокий уровень жизни, и такая мера поможет населению решить квартирный вопрос, а также стимулирует развитие строительного комплекса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в перечень субъектов, перечисленных Набиуллиной, входят: Алтай, Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Томская, Омская, Ростовская, Астраханская, Саратовская, Волгоградская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Тверская, Ярославская, Псковская, Оренбургская, Челябинская и Курганская области.