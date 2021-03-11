Челябинск, , 14:24 — REGNUM В Челябинской области продлено ограничение на движение большегрузов по трассе М-5 «Урал». Об этом сообщает управление дорог «Южный Урал».

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Сейчас оно действует до 18:00 по местному времени. Ранее это ограничение было в силе до 12:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области отмечается метель. Из-за \того на двух участках трассы ввели ограничения для тяжеловесного транспорта.