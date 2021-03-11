Обнинск, Калужская область, , 14:42 — REGNUM В ночь на 11 марта замыкание электрической проводки вызвало пожар в трехкомнатной квартире многоэтажного дома по улице Энгельса в Обнинске Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре города.

В результате происшествия пострадали три человека, двое из которых — мать и дочь, 82 года и 58 лет, — скончались на месте. 83-летний мужчина с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы № 8 ФМБА России.

Прокурор Обнинска Павел Гильдиков координирует работу правоохранительных органов на месте пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области на пожаре в многоквартирном доме погибли два человека